Reo- ja merevee soojuspumbad on innovaatiline ja keskkonnasäästlik lahendus mereäärse Tallinna kaugkütte arendamiseks

Kaugjahutus on lokaalsetest lahendustest energiaefektiivsem ja oluliselt väiksema süsinikujalajäljega. Kokkuvõttes on kaugjahutus parema varustuskindlusega, turvaline ning selle kasutamisel pole keskkonda ohustava külmaaine lekkeohtu.

Kaugjahutus on Põhja-Euroopas laialt levinud. Helsingi ja Stockholm on viimase kümne aasta jooksul suurendanud oma kaugjahutusvõrke 4-5 korda ning Stockholmi 400 MW kaugjahutusvõrk on üks maailma suuremaid. Tulevikus plaanib Utilitas enamiku jahutusenergiast toota merevee-soojuspumbajaamast, mis kasutab vabajahutusena Tallinna lahte. See tõstab veelgi jahutussüsteemi efektiivsust ja vähendab primaarenergia kasutamist.

„Meie eesmärk on need arendused lõpule viia hiljemalt 2027. aasta jooksul, kuid see eeldab erinevate osapoolte tihedat koostööd. 2022. aasta lõpus jõustus Euroopa Nõukogu taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise otsekohalduv määrus, mille järgi peaks soojuspumpade ja tuuleenergia võimsuste rajamise seadma ülekaaluka avaliku huvi objektiks ning neid rajama liidu keskkonnaseadustes ettenähtud lihtsustatud protsessiga. Tegelik elu on keerulisem, aga peaksime tegutsema siiski võimalikult kiiresti. Investeerimisotsused sünnivad siis, kui kõik load on olemas ja hanked tehtud.“

Merevee-soojuspumbajaamale on Utilitas kaardistanud võimalikud asukohad ja teostanud keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu. Robert Kitt räägib, et hetkel on käimas hoonestusloa taotluse menetlus, millega muu hulgas määratakse ära koormatava ala asukoht ja suurus Tallinna lahes, kuhu on lubatud meretorustikku rajada.

Kaks kolmandikku Utilitase klientide tarbitavast soojusest on toodetud biomassist või on juba praegu heitsoojus. Tallinnas viimase kolmandiku taastuvatele allikatele üleviimiseks on kõige optimaalsem viis paigaldada Põhjamaade kogemuse baasil reo- ja merevee-soojuspumbad. See on ka Euroopa Liidu poolt REPowerEU-s soovitatav tehnoloogia soojusvaldkonna tootmise dekarboneerimiseks, mistõttu nende paigaldamiseks loodi ka kiirem menetlusaeg (nn fast track). Jääksoojuse, reo- ja merevee soojuse kasutuselevõtu soodustamine kütteks ning jahutuseks on välja toodud ka praeguse valitsuse koalitsioonilepingus.

Suvisel ajal saab merevee-soojuspumpa kasutada ka kaugjahutuseks, kus jahe merevesi jahutab vabajahutusega Tallinna hooneid. Merevee-soojuspumbad ammutavad energiat merest, kus on teatud sügavusel aasta läbi ühtlase temperatuuriga vesi. Merevee-soojuspumpi kasutavad näiteks Helsingi ja Stockholm.

Tegemist on Eestis esmakordse projekti ja uuendusliku tehnoloogiaga.

Tallinnale on Läänemere sügavamad veekihid küllaltki lähedal võrreldes teiste lähiriikide pealinnadega, mistõttu teeb see Tallinnast soodsa koha mereveest energia ammutamiseks nii kaugkütte kui ka -jahutuse eesmärgil. Tegemist on Eestis siiski esmakordse projekti ja uuendusliku tehnoloogiaga, mis tähendab, et ettevalmistus peab olema põhjalik. Lisaks kaardistame võimalikke toetusmeetmeid, mis aitaksid seda suurprojekti realiseerida.

Kuidas mõjutab reo- ja merevee kasutamine kaugkütte ning -jahutuse süsteemis süsinikujalajälge?

Juba praegu on kaugküttesüsteem Tallinnas positiivse jalajäljega. Toodame kaugküttevõrku soojusega varustavates koostootmisjaamades rohkem taastuvelektrit, kui Tallinna kaugküttekliendid kodumajapidamistes elektrit tarbivad, mis vähendab vajadust toota elektrit fossiilsetest allikatest.