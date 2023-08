Linnavalitsus lubas, et pärast remondi lõppu on Pronksi tänaval arvestatud kõikide liikumisviisidega. Ent uuendustega tutvunud eksperdid arvasid, et linnavalitsus oleks saanud paremat tööd teha. Ühe eksperdi arhitekt Tõnis Savi hinnangul on märgata raiskavat ruumikasutust. „Kui ma arhitektina käituksin maja puhul ruumiga selliselt, ei saaks ma järgmist tööd,“ ütles ta.