VIDEO | Kuidas viia kokku noored ja ettevõtjad ning muuta seeläbi maailma?

Noorte Keskkonnaühisus loodi eesmärgiga ühendada Eesti keskkonnahuvilisi noori ja luua neile võimalusi ennast keskkonnateemadel harida. Erinevalt paljudest teistest noortele suunatud ettevõtmistest, seisneb Noorte Keskkonnaühisuse erilisus selles, et tegu on noortelt noortele suunatud ettevõtmisega. Asja juhivad noored, seega teemad, mida käsitletakse, on valitud välja kuulajate eakaaslaste poolt, vaadates maailma nendega sarnase mätta otsast, mistõttu on meie üritused noortele rohkem vahetud.