Mida saad sina Läänemere kaitsmiseks ära teha?

Kampaania sündis Euroopa rohelise pealinna Tallinna, keskkonnaorganisatsiooni Let’s Do It World ja Helsingi linna koostöös. Kampaaniaga on liitunud üle 30 linna Läänemere ümbritsevatest riikidest, muuhulgas näiteks Soomest, Saksamaalt, Poolast, Taanist ja Lätist. Kampaania algab Läänemere päevaga 31. augustil ning lõppeb Maailmakoristuspäevaga 16. septembril.



Eestis algab kampaania Läänemerele pühendatud konverentsiga 31. augustil Noblessneri valukojas, kus Eesti teadlased ja arvamusliidrid aurtavad Läänemere seisundi üle. Samal päeval leiavad aset Tallinna korraldatavad rannakoristustalgud Paljassaare kaitsealal ning Let’s Do It World korraldatavad rannakoristustalgud Merimetsas. 2. septembril toimuval perepäeval saab Lennusadamas muuhulgas uudistada Soome mereuuringute laeva Aranda ning vaadata Ahhaa teadusteatri etendust. 3. septembril avatakse Salme Kultuurikeskuses ringmajanduse teemaline näitus „Lähme Nulli“.



Tallinna ürituste kava leiab: greentallinn.eu/sos/ ja rahvusvahelise kampaania kohta leiab rohkem infot siit: www.seacleanup.org/