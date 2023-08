Näitus „Lähme nulli“ toob Kalamajja 30 000 konist tehtud küürvaala ja veibikalad

„Elame tooda-tarbi-hülga ajastul. Prügi kaob meie silme alt kiiresti ja seetõttu on prügiprobleemi lihtne eirata. „Lähme Nulli!“ näitus toob prügi meie silme ette. Kui palju siis tegelikult kaalub 13 kg prügi - kogus, mida keskmiselt iga eestlane igas kuus tekitab? Või mitu vaaditäit vett on 2700 l? See on kogus, mida läheb vaja ühe puuvillase T-särgi tootmiseks. Lihtsalt number ei ütle meile midagi, aga kui seda kogust päriselt näed, siis tekib sügavam arusaamine,“ selgitas „Lähme Nulli!“ peakorraldaja Katarina Papp.