Linnakorilusega tuleb olla ettevaatlik: kas üldse korjata linnas seeni ja kust võib pista suhu mõne marja?

Väga oluline on teada, kas marjad ja seened on kasvanud pinnases, mis pole olnud reostunud.

Kui rääkida tänavaruumis kasvavatest vilja- ja marjapuudest, võiks need viljad jätta pigem lindudele ja putukatele. Uustal mainib, et Tallinn on vana linn ja aastasadade jooksul on paljutki tehtud ning palju, mida on tehtud, on ka ununenud. Seepärast pole linnatänav ehk parim koht, kust marju noppima minna.

Seenele sõitke saarele

Kui me ei räägi just koduaias toidukraami kasvatamisest, siis Uustali sõnul võiks ühte linnakoriluse reeglit siiski järgida: linnas kasvavaid seeni ei tohiks söögiks tarbida, kasvagu nad aias, pargis või linnametsas. Seentele on omane koguda endasse pinnasest mürkaineid, näiteks raskmetalle.

„Seente korjamiseks sõitke ikka linnast välja, kuhu liikluse ja tööstusalade ajalooline saaste pole jõudnud. Huvitavaks näiteks on siin linnalähedased saared: need on piisavalt kaugel, et olla eemal linnasaastest. Vaid kunagiste sõjaväeosade territooriumidelt ei maksa seeni korjata, sest sealset käitumist loodusega me ei tea. Lisaks tuleks võtta arvesse ka kaitsealade sihtkaitsevööndeid,“ selgitab Uustal.

Viljade ja marjade saastumine on vähesem ehk linnapargist võib ikka tikri või õuna kaasa võtta ja need enne söömist ära pesta.

Puude ja põõsaste puitosad on ise saastele filtriks, mis tähendab, et viljade ja marjade saastumine on vähesem. Ehk linnapargist võib ikka tikri või õuna kaasa võtta ja need enne söömist ära pesta.

Linnas on ka neid metsi, kus kasvavad pohlad, mustikad, metsmaasikad ja vaarikad, kuid nendega on mure pigem selles, et neid on vähe. Uustal kutsub siinkohal inimesi üles mitte täitma linnametsades kasvavate metsamarjadega oma talvevarusid. Neid metsamarju võiks noppida kohapealseks maitseelamuse saamiseks ja jätta neid ka teistele looduses uitajatele nautimiseks.

„Inimeste ohutunnetus on erinev. Kui soovite olla täitsa kindlad, mida suhu pistate, võiks teha analüüsid, et saada teada, ega konkreetsetes õuntes ja marjades mürke ole,“ mainib Uustal.

Linn loob toidusalud puhtasse keskkonda