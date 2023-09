VIDEO | Vaata, millised hakkavad välja nägema renoveeritud Pronksi ja Jõe tänav

Esmaspäeval, 4. septembril jagas linnavalitsus sotsiaalmeedias videot, millelt on võimalik näha, kuidas hakkavad rekonstrueeritud tänavad välja nägema, kui need ükskord liiklejatele avatakse:

Linnavalitsus ei pääsenud aga kriitikast. Mitmed inimesed avaldasid video all arvamust, et linnavalitsus oleks saanud tänavaid renoveerida veel kaasaegsemalt, vähendades autodele antud ruumi ja lisades tänavatele rohkem haljastust.

Tänavate rekonstrueerimine pidi algselt minema kokku maksma 17,2 miljonit eurot, millest linna osa oli 11,2 miljonit eurot. Ülejäänu oli tehnovõrguvaldajate kanda. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhi Jaan Tarmaku sõnul on lisatöid tekkinud umbes ühe miljoni euro väärtuses ja 70% sellest on linna kanda. Kogu projekti maksumus on hinnangute kohaselt seega 18,2 miljonit eurot.