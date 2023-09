Ministeerium plaanib kehtestada tasu, kui metsa asemele soovitaks rajada näiteks tee või uuselamurajoon

Hektari kohta kuni 7000 eurot

„Metsa raadamine on metsa hävimine. Metsa muutmine muu kasutusega maaks peab olema äärmiselt läbimõeldud otsus - üheksa korda mõõda ja üks kord lõika. Kui aga tõesti on vaja maa kasutust muuta, siis peame pürgima ka selles suunas, et meil on loogiline süsteem, mis kindlustab vähemalt osaliselt raadamise mõjude hüvitamise,“ ütles kliimaminister Kristen Michal.