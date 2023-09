Puutumatu looduse ja põneva ajalooga Aegna kuulub tegelikult Tallinna kesklinna

„Kui liikuda mööda Aegna rannikut, siis näeb kindlasti siin adru sees plastitükke, seega Läänemere reostus mõjutab ka siinset randa,“ ütleb Uustal. Just nimelt selleks on Tallinn rohelise pealinna aastal algatanud kampaania „Save our Sea“. Rahvusvahelise kampaania „Save Our Sea“ eesmärgiks on juhtida tähelepanu Läänemere üha kriitilisemaks muutuvale seisundile ja kutsuda üles Läänemere-äärsete linnade elanikke üles ühiselt Läänemerd kaitsma ja hoidma.