Räpina valla alevikus on joogivesi reostunud. Kaevuvesi sisaldab ohtlikku ainet lubatust kaks korda rohkem

Põlva maakonna idaservas, Peipsi järve lähistel asub 145 elanikuga Võõpsu alevik. Sealsetel inimestel on suur mure: nende kaevuvesi ei ole joodav. Ühisveevärki alevikus pole ja vett on lubatud võtta ainult salvkaevudest, sest puurkaevud on looduskaitsepiirangute tõttu keelatud.