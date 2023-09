Tallinna trammiliikluses valitsevad murrangulised ajad

Vanasadam teenindab iga päev umbes 17 000 reisijat, mistõttu on sadama ühendus kesklinnaga strateegilise olulisusega. Uue trammiliini rajamine lisab tihedasse sõlmpunkti ka investorite huvi – arendustegevusega kaasneb sadamaalasse tulevikus kuni 7000 uut töö- ja elamiskohta. Kui küsite, kuidas muuta ala tõmbekeskuseks, siis siin on vastus – tuleb ehitada kesklinna viiv trammiliin! Uus trammilõik valmib 2024. aasta suvel.

Trammiliikluse tulevik Tallinnas

„Tallinna trammiliikluses valitsevad praegu murrangulised ajad,“ ütleb Toomas Haidak. Hiljuti valmis ühendus lennujaama ja Ülemiste linnakuga, mis loob uue kvaliteedi oluliste sõlmpunktide ligipääsetavusele. Ühtlasi on see tulevikuühendus ka Rail Baltica terminaliga, mille ehitustööd saavad Ülemiste piirkonnas sel aastal sisse veelgi suurema hoo.

„Viimastel aastatel on tehtud uuringuid ja analüüse ka võimalike järgmiste trammiteede arendamiseks. Lauale on jäänud neist oluliseimad – trammiühendus Järveni, Liivalaia tramm Endla ristmikuni ja Pelguranna tramm Stroomi rannani,“ kirjeldab Haidak tulevikuplaane. Ka riik on näinud, et Tallinna trammiteede arendamine on prioriteetne, arvestades kogu liikuvuse tulevikku ja kliimaeesmärkide täitmist aastani 2035 ja 2050. Trammivõrgustiku arendamiseks on ette nähtud 40 miljonit eurot Euroopa Liidu toetust.