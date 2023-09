Tallinn ootab sinu ettepanekut, kuidas muuta linna rohelisemaks ja kõigile mugavamaks

Talisuplusala koos kogukonnasaunaga

Haabersti elanik Rain Arras näiteks hakkas koroonaajal, mil kõik spordisaalid korraga kinni pandi, tegelema talisuplusega. Ta nägi, et kodukandis püsivat ja mugavat talisupluskohta pole. Vetteminekuks mingi väike sillake Harku järve ääres küll oli, aga enne igat talve see kahjuks eemaldati. Kakumäele käia oleks talle olnud ebamugav. Rain tutvustas oma ideed kaasava eelarve konkursil, et äkki õnnestub saada oma soovile rahastus. Harku järve äärde rajatigi ühise projektina 2023. aasta augustis mitte ainult püsiv talisuplusala, vaid Liisa Reiteli ideega koos pandi püsti ka hubane kogukonnasaun. Raini sõnul kasutab temagi kindlasti võimalust nüüd lisaks suplusele ka leili võtta.

Putukapeatused

Eelmisel aastal võitis Tallinna kesklinna inimeste südamed näiteks putukapeatuste idee. Üksteist vastse lillekatusega bussipeatust on putuka- ja inimsõbralikud, ilusad silmale ning head linnaõhule. Võiduidee autor ja Kassisaba asumi elanik Kaire Sõmer annab konkursist huvitatuile head nõu: „Mõtiskle, millisena soovid oma linnaosa näha, ning mida tahad ja saad ise selleks teha.“ Ta ütleb, et Tallinna kaasav eelarve on hea võimalus, et linlaste soovitud muutused toimuks. Ja et on väga tore, kui linna toel unistused täituvad ning ka pisut teistmoodi roheideed teostuseni jõuavad. Rohekatusega bussipaviljonide eeskujuks oli Kairele Hollandi linn Utrecht.

Kaasava eelarve konkursil osalemist peab naine lihtsaks – tuleb ideed lühidalt kirjeldada. „Kui sinu projekt pääseb avalikule hääletamisele, pead seda oma linnaosas võimalikult laialt tutvustama. Väga hea vahend on selleks sotsiaalmeedia – enamasti on igal asumil oma FB leht või midagi sarnast. Ole julge, unista suurelt, sõnasta oma idee ja jaga seda! Alati on teisitimõtlejaid ja kahtlejaid, kuid ka neil on võimalus esitada oma ettepanek,“ ütleb Kaire, kellele teeb iga Tallinnasse lisanduv rohepind heameelt.

Veekraanid ja uued puud