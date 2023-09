Analüüs: võimalik Eesti tuumareaktor tekitaks 720 tonni tuumajäätmeid

Analüüs rõhutab, et riik peab looma ka õigusliku raamistiku tuumaelektrijaamas tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise ja jaama sulgemisjärgsete kulude fondi loomiseks ja valitsemiseks põhimõttel „saastaja maksab“. Fondi vahendeid kasutatakse tuumajaama eluea lõpus jäätmete käitlemiseks ja lõppladustamiseks.

Tuumajaama radioaktiivsete jäätmete teema on üks 19 aspektist, mida tuumaenergia kasutuselevõttu kaaluv riik peab Rahvusvahelise Aatomiagentuuri juhendi järgi analüüsima. Tuumaenergia töörühma lõpparuanne, mille põhjal on võimalik otsustada, kas tuumajaama rajamine aitab kaasa energiajulgeoleku tagamisele ja kliimaeesmärkide saavutamisele, valmib selle aasta lõpuks. Seejärel saab riigikogu langetada otsuse, kas tuumaenergial on Eestis tulevikku.