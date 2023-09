Metsakaitsjad: RMK plaanib Pärnumaal lagedaks raiuda kaitsealuse linnuliigi elupaiga

Pärnumaal, Soomaa rahvuspargist veidi põhja pool laiuvad riigile kuuluvad Vändra metskonna metsad. Need metsad on sigimisalaks metsisele – linnule, kes kuulub kaitsealuste liikide hulka. See asjaolu aga RMK harvestere ei takista, rääkis MTÜ Eesti Metsa Abiks juhatuse liige Helena Eenok.