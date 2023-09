Eestist tõuseb õhku üha rohkem eralennukeid. Mõne aastaga on lendude arv neljakordistunud

Eestis pinnal maandub üha sagedamini eralennukeid, selgus Greenpeace’i raportist „Euroopa eralennunduse CO 2 -heide“. Kui 2020. aastal tõusid eralennukid Eestist õhku 246 korral, siis 2021. aastal 762 ja möödunud aastal 983 korral. Neist 90 õhusõitu tegi üksainus lennuk, mis tähendab, et see tõusis õhku umbes iga nelja päeva tagant.