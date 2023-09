Hoonete energiatõhususe suurendamiseks uuendab riik kehtivaid nõudeid

Hoonete jahutusvajadus ja päikeseelektri kalkulaator

Teine muudatus on see, et uutes liginullenergiahoonetes ei kasutata fossiilkütuseid. Alates 2020. aastast on kõik uued hooned ehitatud liginullenergiahoonetena, st saavutanud A-klassi. Nüüd täpsustatakse liginullenergiahoone definitsiooni selliselt, et fossiilkütuste kasutamine pole uutes liginullenergiahoones lubatud. Muudatus suunab uute hoonete projekteerimisel kasutama kaugkütet, -jahutust ja soojuspumpasid ning taastuvenergiaallikatel põhinevaid lahendusi. Nendest on kasu ka olemasolevate majade küttesüsteemide uuendamisel, kuid seal ei ole see kohustuslik.