Oktoobris sõidab Tallinnas esimest korda vesinikul töötav liinibuss

Tallinna Linnatranspordi AS testib vesinikubussi 3.–5. oktoobrini liinil nr 16, et näha kuidas vesinikubuss meie ilmaoludes toimib ja et anda Tallinna bussijuhtidele vesinikubussi juhtimise kogemuse. Bussiga on võimalik lähemalt tutvuda ka 2. oktoobril toimuval vesinikukonverentsil.