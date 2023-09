Riik vähendab bürokraatiat ja lihtsustab meretuuleparkide rajamist

„Praegu toodetakse Eestis taastuvatest allikatest ligikaudu 3 TWh. Sel aastal on ettevõtted langetanud otsused veel lisaks 2.3 TWh taastuvelektri tootmise rajamiseks, mis jõuab turule järgmise kolme aasta jooksul,“ täpsustas Michal. See tähendab, et pool tööd vajaliku eesmärgi täitmiseks on tehtud.

Ta lisas, et energeetikavaldkonnast kogutud andmete järgi on taastuvenergia arendajatel arenduste portfell ligilähedaselt piisav 2030. aasta eesmärgi saavutamiseks. Valitsuse seatud taastuvenergia ekspordi eesmärkide ja tulevikus lisanduva tarbe jaoks tuleb valitsuses arutada mereparkide rajamise võimalusi. Analüüsi selle kohta esitab Kliimaministeerium oktoobris. „Kui paljud neist projektidest teoks saavad sõltub sellest, kui võimekad on erinevad menetlustega tegelevad osapooled,“ lausus Michal.

Lubade menetlused liidetakse

Riigi võimekuse kasvatamiseks on ministeerium tänavu suunanud 31 miljonit eurot. Nende vahenditega suurendatakse Keskkonnaameti jõudlust tuuleenergia projekte kiirelt menetleda, et kõik menetlusetapid saaksid läbitud kaks korda seaduses ettenähtust kiiremini. Otsitakse tuuleenergia arendamiseks uusi riigimaadel asuvaid alasid, mille hoonestusõigus müüakse 2024. aastal arendajatele. Lisaks toetatakse kohalikke omavalitsusi tuuleparkidega seonduvate planeeringute ja lubade kiiremal menetlemisel. Ministeerium on otsustanud anda ka enam kui 40 miljonit eurot elektrivõrkude taastuvelektri vastuvõtuvõimekuse kasvatamiseks.

Täna kiitis valitsus heaks ka taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise eelnõu, millega muudetakse meretuuleparkide sünd lihtsamaks, sest bürokraatiat jääb oluliselt vähemaks.