JÄRGMINE PÕLVKOND | Õues viibivad noored päästavad oma tervise ja meie looduse

Vähim veedavad aega looduses teismelised

Isiklikust kogemusest näen, et lähiringkonnas olevaid noori ei huvita loodus. Oluline on saada bioloogia hindeks tunnistusele viis, neli või kolm, aga sisuline pool huvitab väheseid. Loodus ei paku neile põnevust, sest paljude noorte elutempo on väga kiire. Suurbritannias tehtud uuringud näitavad, et linnapiirkondadest pärit lapsed teavad loomaaedade ja telesaadete vahendusel rohkem välismaa elusloodusest kui nende enda riigi loomi. Näiteks oskavad nad ära tunda lõvi, aga ei tea, kes on saarmas.

On tehtud mitmeid uuringuid seoses laste ja noorte huviga looduse osas. RSPB ja Essexi ülikooli uute uuringute järgi on teismelised loodusega vähem seotud kui ükski teine ​​vanuserühm, kusjuures kõige vähem loodusega seotuna tunnevad end 15-16-aastased noored. Selle sama uuringu raportist järeldus ka, et neljal lapsel viiest puudus adekvaatne side loodusega.

Noorte inimeste side loodusega väheneb järsult alates 11. eluaastast ja taastub alles 30. eluaastaks – need on Derby ülikooli uuringu tulemused . Selliseid vastuseid ei ole leitud ainult Inglismaalt, sarnaseid uurimusi on tehtud ka teistes riikides, nagu näiteks Austraalias , USAs ja Jaapanis . Enamus on jõudnud järeldusele, et kõige vähem huvituvad loodusest just teismelised. Eraldi on veel õhus rippumas küsimus, kas loodusega sideme puudumine on põlvkondlik omadus või jäävad praegused teismelised kogu eluks looduskeskkonnaga vähem seotuks.

Vähene huvi avaldub ka selles, et nii Eesti kui ka ülejäänud maailma lapsed veedavad vähe aega õues ja looduse keskel. Iga päev liigub vabal ajal õues ainult 7-11% 10-17-aastastest Eesti lastest ja noortest, üle 60 minuti päevas 43% lastest . Mujal maailmas on see näitaja veel väiksem, näiteks USAs mängivad lapsed vabatahtlikult õues keskmiselt 4-7 minutit päevas . Pooled Briti teismelistest pole kunagi roninud isegi puu otsa.

Miks vajame, et lapsed oleksid õues?