Kaks Eesti piirkonda võivad hakata juba varsti maapõuest toasooja saama

Geotermiline energia on taastuvenergia valdkond, mida kasutatakse eriti kuumade maa-aluste ressurssidega riikides. See aitab vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja muuta energiasektori jätkusuutlikumaks. Teiste riikide kogemused näitavad, et geotermilised süsteemid võivad madalate tegevuskulude ja stabiilse tootmisvõimsuse tõttu end ära tasuda keskmises kuni pikas perspektiivis. Maasoojusenergiat kasutatakse laialdaselt riikides, kus on olemas looduslikud soojusallikad. Nende riikide hulka kuuluvad Island, Uus-Meremaa, Itaalia ja paljud teised. Siiski on sellel tehnoloogial potentsiaali laieneda teistesse piirkondadesse, sealhulgas Eestisse.