Saue kaitsealune tammik on elanikud ja vallajuhid tülli ajanud. „Siin on usalduskriis"

Saue linnas asuv Saue tammik on riikliku kaitse all olnud üle 60 aasta.

Saue vallavalitsus kutsus kohalikud elanikud 4. oktoobri õhtupoolikul vallamajja avalikule arutelule seoses Saue linnas asuva metsatukaga. Saue tammik, mille ümber vestlus keerles, on olnud riikliku kaitse all aastast 1959. Nüüd soovib vald, et kaitsekorda muudetaks ning puistu läheks kohaliku kaitse alla. Praegu haldab tammikut keskkonnaamet.