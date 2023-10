Naised, mis meil elektriliste autode vastu on?

Kia Niro ei ole ka oma olemuselt uus, see nägi ilmavalgust juba aastal 2016. Praeguseks on Niro saadaval nii sisepõlemismootori, hübriidajami kui nüüd ka täiselektrilise versioonina. Niro on tegelikult soojalt vastu võetud ja kui juba soostatistikat vaadata, siis Kia on naistele pigem meeltmööda bränd. Kia Niro hääletasid kusjuures veel selle aasta alguses 43 riigist pärit naisautoajakirjanikku aasta parimaks autoks.

Lõpuks ei ole muidugi tunded kuidagi soospetsiifilised – sügaval sisimas kogeb ärevust, täpselt nagu armastust, ka keskmine eesti mees, isegi kui ta seda välja ei ütle. Elektriautode teemal on teadlased aga just naistega jännis, sest sadakond aastat tagasi meeldisid meile elektriautod tunduvalt rohkem ja nüüd äkki on mingi häda. Ma siinkohal ei lasku sellesse vestlusesse, mida naised veel 120 aastat ja isegi 20 aastat tagasi tegid või ei teinud – see on vestlus mõneks teiseks korraks, aga räägime nüüd korra nendest elektrisõidukitest ja miks nad meile ei meeldi. Või kas ei meeldi?

Ilmselt iga elektriauto kohta kõige populaarsem esimene küsimus on justnimelt sõiduulatus. Levinud arvamuse kohaselt pole alla 500-kilomeetrise sõiduulatusega autoga midagi peale hakata, sest ta jääb meile igapäevastes tegemistes lihtsalt jalgu. Selgub, et mida kõrgem on autodest oodatav läbisõiduulatus, seda madalam on tihtilugu ootaja enda keskmine läbitav kilometraaž päevas. Ehkki on erandeid, siis tihtipeale ei adu me, kui palju, või õigemini, kui vähe me tegelikult sõidame.

Sõidutesti raames pidin juhtumisi sõitma üheks õhtuks kunagisse kodulinna Tartusse ja tagasi. Lisaks keskmisest raskemale jalale oli minnes ka korralik vastutuul, niisiis jäi elektrikulu kusagil 17 kWh kanti saja kilomeetri kohta ning Tartus otsustasin kindluse mõttes auto siiski pistikusse torgata, ehkki külmema närviga oleks ilmselt tagasi ka jõudnud.