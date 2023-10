Jurist: kliimaseaduse eesmärk peaks olema kaitsta eestlaste elukeskkonda, mitte ettevõtete huve

Alustuseks ütles Vaarmari, et kliimaseaduse eesmärk peaks olema kaitsta inimeste põhiõigusi, näiteks õigust elule ja tervisele. „Tuleb väga tõsiselt mõelda, kuidas neid õiguseid edaspidi kaitsta. Minu meelest ei ole Eesti riik väga palju mõelnud selle peale siiamaani," rääkis Vaarmari.

Teisalt leidis ta, et praegu on kogu kliimaseaduse lähtekoht väga ettevõtluskeskne, näiteks kui vaadata loodud kliimanõukogu, mille seitsmeteistkümnest liikmest kuus esindavad majandus või -ettevõtlushuve. „See ei ole üldse hea. Inimese pool on jäänud sealt minu arvates puudu," ütles Vaarmari. Loodud kliimanõukogu asub kliimaseaduse ettevalmistamistel nõustama valitsust, riigikogu, ministeeriume ja huvirühmi.