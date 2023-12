Uuring: kodus puude põletamine suurendab naistel kopsuvähi riski pea 70%

Mida tihedamini naised kaminasse või pliidi alla puudega tuld teevad, seda suurem risk on haigestuda kopsuvähki, leiti teadusajakirjas Environment International ilmunud uuringus. Teadustöös „Indoor wood-burning from stoves and fireplaces and incident lung cancer among Sister Study participants" (ee „Tubane puude põletamine pliidi all ja kaminas ning kopsuvähi juhud õeuuringus osalejate hulgas“) tuvastati, et kui naine põletab puid üle 30 päeval aastas, suureneb tema risk kopsuvähki haigestuda 68% võrreldes sellise naisega, kes mitte kunagi puudega tuld alla ei tee.