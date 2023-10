Uuring: eestlased ootavad ettevõtetelt ületarbimise ohjeldamist

Äri- ja kommunikatsiooninõustamisagentuur Miltton New Nordics viis tänavu suvel koostöös uuringufirmaga Norstat läbi uuringu kaardistamaks ühiskonna hoiakuid kestliku tarbimise osas ja ootuseid vastutustundlikule ettevõtlusele Baltikumis. Kuigi viimase aja tarbimisstatistika näitab, et kasvav hulk tarbijaid valib tootekategooriatest soodsamaid variante ja ostuotsuseid tehes on kõige olulisem tegur madalam hind, siis see järeldus üksi on liiga lühinägelik. Hinna kõrval mängivad otsustamisel üha suuremat rolli ka jätkusuutlikkuse kriteeriumid.

Küsitluses uuriti eestlastelt, lätlaselt ja leedulastelt nende arvamust kestliku tarbimise kohta ning seda, kuidas nad näevad ettevõtete rolli ühiskondlike probleemide lahendamisel ja ühiskonnas oluliste ja kiireloomuliste väljakutsetega tegelemisel. Uuringus osales igas riigis üle tuhande vastaja vanusevahemikus 18–60+ ning see oli esinduslik vanuse, soo ja piirkonna osas.

Eestlased taunivad ületarbimist

Jätkuvalt ning kasvavas trendis peetakse ettevõtte jaoks parimaks viisiks ühiskondlike probleeme lahendada läbi avalikul arutelul osalemise ja reaalsete sammude astumise. Üle kolme Balti riigi peab seda oluliseks 63 protsenti vastanutest.

Eestlastele on sealjuures võrreldes lätlaste ja leedulastega märkimisväärselt olulisemad ka ületarbimise ohjeldamine.

Milttoni ESG-suunajuhi Helen Tammemäe sõnul on varasemate uuringutega võrreldes jätkuvalt kõige tõhusamad viisid ettevõtte jaoks näidata oma vastutustundlikkust läbi sertifitseeritud toodete, teenuste või protsesside (44%), läbipaistva suhtluse ja aruandluse ettevõtte jätkusuutlikkusega seotud töö kohta (37%) ning ärimudeli jätkusuutlikkumaks muutmise (35%). “Esmakordselt on aga esiviisikus ka jätkusuutlikkuse auditid ja sisekontroll (27%), mis annab tunnustust sellest, et tahetakse tõestust, et ettevõtte tõesti tegutseb igapäevaselt oma väärtustest lähtuvalt,“ ütles Tammemäe.