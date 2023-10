Saarlased ei ole rahul kavandatava meretuulepargi keskkonnamõju hindamisega

Neli Saaremaal tegutsevat seltsi avaldasid möödunud nädalal sotsiaalmeedias ettevõtte Saare Wind Energy kavandatava meretuulepargiga seotud ühispöördumise. Peamiselt on nad kriitilised arendaja tellitud keskkonnamõjude hindamise (KMH) pärast, mis on seltside hinnangul pealiskaudselt ja ühekülgselt tehtud, sealhulgas on hulk võimalikke mõjusid jäetud hindamata. Seltsid rõhutavad, et nad ei ole meretuulepargi loomise vastu, kuid nende sõnul tuleks KMH põhjalikumalt ja paremini uuesti teha.