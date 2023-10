ARVAMUS | Markus Hääl: hõre ja killustunud Tallinn tuleb muuta tihedaks linnaks

Tallinn on hõre, täis tühje maa-alasid ning on oma olemuselt killustunud. Linna sõlmpunktid on kehvasti ühendatud ja autovabal inimesel on seega linna eri suundi ebamugav läbida. Tiheda linna all mõtleme aga linnakeskkonda, mis on oma olemuselt kompaktne – segakasutusega, tihe ja intensiivne. Selline linnaruum, mis laseb linlastel hõlpsalt kulgeda ka ilma autota, võimaldab kiiret juurdepääsu eluks vajalikule ning on ruumi- ja ressursiefektiivne.