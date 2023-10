Tallinn jätab ööbussid käiku selle aasta lõpuni

Ööbusse on kokku neli ja liinide algpeatus on Balti jaamas. Bussid läbivad suure osa linna sõlmkohtadest ning viivad inimesi Mustamäele, Õismäele, Lasnamäele ja Põhja-Tallinnasse ning ka tagasi kesklinna, on Svet varasemalt rääkinud.