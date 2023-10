Tallinn loob korterelamute piirkondadesse toidusalud

„Linnades toidukasvatamine ei ole ainult lihtsalt kiiresti populaarsust koguv trend, vaid mõistlik viis, kuidas linlastele odavat ja tervislikku toitu võimaldada. Lisaks on saludel positiivne mõju linlaste vaimsele tervisele, pakkudes kodulähedast võimalust loodust nautida,“ sõnas abilinnapea Vladimir Svet. Ta lisas, et sellised algatused näitavad ka, et rohelise pealinna aastal tehtu jääb linna ilmestama ka edaspidi. Kuigi tiitliaasta ise saab läbi, siis mõnusam linnaruum ja mõtteviisi muutus jäävad.