Euroopa Liit võttis sihikule veoautode heitmed

Liikmesriigid lükkasid 2035. aastani edasi kavandatud eesmärki, mille kohaselt peaksid kõikide uute linnaliinibusside CO 2 -heitmed olema nullilähedased, kirjutas Reuters. Seda seetõttu, et riigid, nagu Prantsusmaa ja Eesti, ütlesid, et Euroopa Komisjoni pakutud 2030. aasta tähtaeg on ebarealistlik.