„Automaks üksinda ei muuda praktiliselt midagi.“ Ekspertide hinnangul peaks keskenduma autokasutuse vähendamisele

Praegu pakutud automaks hakkab koosnema 50-eurosest baasosast, CO 2 -komponendist, auto täismassist ja vanusest olenevast osast. Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsleri Evelyn Liivamäe sõnul valiti selline lahendus, et peatada autostumise kasv. „Eestimaalased ostavad palju autosid ning üldiselt kipuvad ostetavad autod olema ka üsna võimsad ja palju suurema CO 2 -heitega kui Euroopa Liidus keskmiselt. Ka on meil keskmisest suurem sõidukite arv inimese kohta. Oleme prognoosinud, et maksu kehtestamisega võiks autostumise kasv väheneda kuni 3%,“ ütles Liivamägi.