Milano tahab kesklinnas autod keelata

Ärileht on varem kirjutanud, et Stockholm kehtestab tuleva aasta viimasest päevast ühes linnaosas väheste heitgaaside tsooni, kuhu pääsevad vaid elektri- või hübriidautod, et parandada linna õhukvaliteeti. Nimelt on ka Rootsi pealinn olnud õhukvaliteediga hädas ning sellel on olnud tagajärgi nii väikelastele kui vanuritele. Stockholm plaanib tulevikus ka väheste heitgaaside tsooni laiendada.