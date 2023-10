Tartu võtab linnaametnikelt ja elektriautodelt tasuta parkimise õiguse

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et kesklinna inimesekeskseks muutmine on Tartu strateegiline suund. „Parema linnaruumi loomiseks peame tegelema liigsest autoliiklusest tulevate ohtude, müra ja keskkonnamõju vähendamisega ning alternatiivsete liikumisviiside soosimisega. Seetõttu soovime linnavalitsuses motiveerida inimesi eriti just kesklinnas vähem autot kasutama ja sellega koos väheneb ka seal parkivate autode arv. Eriti oluline on vähendada kesklinnas terve tööpäeva seisvate sõidukite arvu,“ selgitas Tamm.