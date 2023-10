Tuumaeksperdid avaldasid, kas Eestist võiks nende hinnangul saada tuumaenergia riik

IAEA eksperdid andsid hinnangu, kas Eesti on riigina piisava põhjalikkusega läbi mõelnud kõik tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevad aspektid ning kaardistanud arenguvajadused ja -võimalused. Kliimaministeeriumi asekantsler ja tuumaenergia töörühma juht Antti Tooming selgitas, et töörühma kohustus on rahvusvaheliste standardite alusel kõik tuumaenergia kasutuselevõtuga seotud aspektid hoolikalt läbi kaaluda. Ekspertide järeldused esitatakse vabariigi valitsusele koos tuumaenergia töörühma lõpparuandega.

IAEA tunnustas tellitud uuringuid

„Eesti on piisava põhjalikkusega läbi mõelnud kõik tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevad aspektid, et toetada riigi üleminekut kliimasõbralikule energiatootmisele,“ ütles IAEA tuumainfrastruktuuri arendamise osakonna operatiivjuht ja missiooni juht Eric Mathet. „Veendusime Tallinnas veedetud nädala jooksul, et Eesti spetsialistid on kompetentsed ja kõrgelt motiveeritud ning pühendunud tuumaenergiaprogrammi arendamisele.“

Töörühm täheldas Eesti lähenemisviisi häid tavasid. Rühma sõnul tellis riik oma hinnangu osana põhjaliku komplekti välisekspertide toetatud üksikasjalikke uuringuid, mis esitatakse valitsusele teadliku otsuse toetuseks. Töörühm ütles ka, et riigi strateegia, millega toetatakse tulevast inimressursi arengut, on suunatud tuumaenergiaprogrammi lühi- ja pikaajalise edu tagamisele.

Samuti märkis töörühm ära, et esialgsesse tuumajaama asukohtade uuringusse hõlmati ka kasutatud tuumkütuse geoloogilise lõppladustuspaiga rajamine. Matheti sõnul lisab see kindlustunnet, et Eestis on võimalik nende jäätmetega tegeleda.

Kokku tegi IAEA Eestile kuus soovitust. Näiteks soovitab IAEA luua Eestil sõltumatu riigiorgani, mis tuumaenergia üle järelvalvet peaks. Samuti tõid eksperdid välja, et Eesti riik peaks mõtlema tööjõu aspekti peale ehk planeerima ette, et võimalikku tuumajaama oleks ka töötajaid leida.