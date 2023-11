Svet: Tallinnas ei tohi liikluses hukkuda ükski inimene

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on liikuvuskeskkond tervik, mis hõlmab endas erinevaid aspekte alates ühistranspordivõrgu ja -veeremi kaasajastamisest ning lõpetades tänavadisainiga. „Liikuvuskava üheks põhimõttelisemaks eesmärgiks on ohutu liikumiskeskkonna loomine. Tallinnas ei tohi liikluses hukkuda ükski inimene. Seetõttu on liiklussurmade nullvisioon määrava tähtsusega, kuna see tagab elanikele turvalisemad ja meeldivamad liiklusolud linnas. Samuti soodustab ohutu liikumiskeskkond keskkonnasäästlikke liikumisviise, nagu jalgsi liikumine ja jalgrattasõit, aidates sellega vähendada liikluskoormust ja õhusaastet linnas,“ lausus Svet.