Jätkusuutlikkuse Foorum tutvustab kestlikkuse valdkonna uuendusi Balti riikides

Baltic Sustainability Awards on kohtumispaigaks enam kui 600 Balti jätkusuutlikkuse valdkonna liidrile, poliitikakujundajale ja edumeelsele ettevõttele, et arutada innovatsiooni rolli jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisel. Tänavuse foorumi teemaks on „On aeg“, et rõhutada vajadust kiirendada innovatsiooni jätkusuutlikkuse osas. „Balti riikidel on ette näidata järjest suuremaid edusamme: Eesti on kiiresti tõusmas jätkusuutlike riikide paremikku, saavutades hiljuti globaalses SDG Indeksis 166 riigi seas 10. koha, Läti järgneb 14. kohal ja Leedu 37. kohal,“ sõnas Katrin Bats, Rimi vastutustundlikkuse juht Eestis. „Samas on meil pikk tee veel minna. Näiteks tammub Eesti endiselt paigal kliima, vastutustundliku tootmise ja tarbimise ning näljaga võitlemise eesmärkide saavutamisel, osades kategooriates on meie tulemused koguni kehvemaks läinud. Kestlikkus on kõikehõlmav valdkond, kus me ei saa ega tohi vaid riigi või suurettevõtete järgi ootama jääda, vaid peame otsima initsiatiivi kõikjalt ühiskonnast. See ongi meie ürituse eesmärk.“