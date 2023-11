Madis Vasser: tuumajaamaga on oht korrata õlitehase viga ja teha kiiruga otsus, mida pärast kahetsetakse

IAEA eksperthinnangut kommenteerides selgitas saatejuht Madis Vasser esmalt, millist rolli mängib IAEA tuumaenergia valdkonnas. „Aatomienergiaagentuur teatavasti tegeleb tuumaenergia promomisega. See on nende üks põhimissioone,“ rääkis ta.

Ühe aspektina tõi IAEA välja, et Eestil oleks vaja tuumaseadust, rääkis saatejuht Mart Valner. Vasser lisas, et tuumaeksperdid ütlesid väga kavalalt, et isegi kui seadust ennast veel ei ole, siis selles pole hullu, hakake lihtsalt tuumajaama rajamise protsessiga pihta. Tema sõnul oli ekspertide sõnum järgmine: tehke põlveotsas mingi vahepealne seadus valmis ja hiljem saab teha õige lõpliku seaduse.