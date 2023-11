EL leppis kokku looduse taastamise nõuetes. Looduskaitsjad on plaanis pettunud

„Meil on lõpuks ometi olemas hädavajalik seadus, mis teoreetiliselt sunniks ELi astuma konkreetseid samme oma kiduva looduse taastamiseks. Läbirääkijad on aga seadust niivõrd lahjendanud, et see võib praktikas muutuda hambutuks ja kuritarvitatavaks,“ ütles keskkonnaõiguse organisatsiooni ClientEarth looduse taastamise jurist Ioannis Agapakis. „Arvukad erandid ja õiguslike kaitsemeetmete puudumine on loonud ELi õigusloomele väga hirmuäratava pretsedendi, selle asemel, et kinnistada ELile koht bioloogilise mitmekesisuse säilitamise esirinnas. Kui me ei tunnista meie elutähtsat sõltuvust loodusest, jätab see eurooplased kliimakriisi ja bioloogilise mitmekesisuse kriisi katastroofiliste mõjude ohvriks.“