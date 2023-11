Peeter Pihel: Kestliku toidu olulisust on võimatu alahinnata

Kas teadsid, et maailma toidutootmise CO₂ jalajälg on suurem kui terve maailma lennunduse CO₂ jalajälg. Selleks, et jätkusuutlikumalt majandada, on oluline seda võimalusel vähendada. Peeter Pihel on võtnud oma südameasjaks jätkusuutliku toiduvalmistamise propageerimise - seda peakokana toite valmistades, aga ka kooliõpilastele näpunäiteid jagades.