Teadlane Riigikogule: „Eesti metsamajandus pole juba pikemat aega olnud säästlik ja midagi pole ette võetud asja parandamiseks“

Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia professor Asko Lõhmus ütles oma ettekandes, et kõige agaramad metsaraiujad on Eestis metsafirmad. „Meie mudelid prognoosivad nende puiduvaru ammendumist ja sellega kaasnevat jätkuvat survet oma metsa seni hoidnud füüsilistele eraomanikele. Alates 2005. aastast on metsafirmade omanduses oleva metsamaa pindala Eestis kolmekordistunud. Enamikul metsafirmadest on seejuures PEFC-sertifikaat, mida juba mainiti, mis võimaldab varutud puitu müüa ja mida reklaamitakse jätkusuutliku metsanduse tõendina,“ ütles ta.

Rääkides koostamise lõppjärgus olevast RMK viie aasta arengukavast, ütles Marran, et oluline fookus on elurikkusel ja metsade ökoloogilisel seisundil. Selleks plaanitakse tema sõnul edasi arendada nii metsade kohta andmete kogumist kui ka RMK laiemat planeerimissüsteemi ning soovitakse suurendada segametsade osakaalu riigimetsas ja sobitada raieid paremini loodusesse. „See tähendab nii lageraies erinevate majandamisvõtete kasutamist kui ka lankide suuruse ja kuju paremat sobitumist loodusesse. Sest selge on see, et kõik RMK raied ei pea olema ristkülikukujulised ja kõikjal ei pea kasvama puhtkuusikud,“ ütles ta.

RMK juhatuse esimees Mikk Marran ütles Riigikogu ees, et Eesti riigimets on heas seisus ja RMK majandab seda säästlikult. „ Metsa majandamine on teatavasti säästev siis, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, metsa uuenemisvõimelisuse, metsa elujõulisuse ning metsa mitmekülgse kasutamise võimaluse, rahuldades nii ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid kui kultuurilisi vajadusi. Riigimetsa säästvat majandamist tõestavad RMK-le omistatud kaks rahvusvahelist sertifikaati: FSC sertifikaat ja PEFC sertifikaat. Need sertifikaadid kinnitavad ka seda, et RMK raiemahud on pikaajaliselt kestlikud,“ lausus ta.

Lõhmus märkis, et kui Eesti metsamajandus on juba pikemat aega olnud mittesäästlik ja midagi pole ette võetud asja parandamiseks, siis see on olnud riigi oluline otsus. „Ka kõigi seitsme avaliku ühiskondliku debati aasta jooksul on riigi keskne metsapoliitika ikkagi soosinud intensiivset, turumehhanismidest lähtuvat ja lühiperspektiivile keskendunud metsandust, mis on suurendanud metsateemalist polariseerumist, ebaõiglust ühiskonnas, on tekitanud vastuolu kliimaeesmärkidega ja on põhjustanud paljude loodusväärtuste kahjustamist,“ ütles ta.

Samuti kritiseeris Lõhmus Keskkonnaagentuuri tööd. „Ülioptimistlikku pilti Eesti metsade heast seisust on viimasel aastakümnel koos metsatööstusega esitanud riigi Keskkonnaagentuur. Metsatööstuse huvidest ma saan aru. Ja samuti ma hindan kõrgelt mitut konkreetset Keskkonnaagentuuri kolleegi. Aga asjaolu, et agentuur mitte ainult ei maganud 10 aasta jooksul maha kõikvõimalike mittesäästliku metsanduse näitajate ilmumise, vaid otsesõnu salgas neid aastaid, eristab meie Keskkonnaagentuuri selliste asutuste rollist tsiviliseeritud Euroopas,“ sõnas ta, et Keskkonnaagentuur peaks olema valvekoer, kes juhib tähelepanu probleemsetele keskkonnasuundumustele, mitte riikliku poliitika õigustaja.

Lõhmus viitas oma ettekandes, et Eesti mets on juba pikalt vajanud abi. „Mis ühendab metsanduses puiduvaru vähenemist, negatiivset mõju kliimale, linnustiku vähenemist ja metsade avalike hüvede vähenemist? Neid ühendab see, et need on kõik säästliku metsamajanduse kriteeriumid või indikaatorid. Nende indikaatoritega on nagu inimese tervisega: inimene on haige juba ühe haiguse korral ja eriti muidugi mitme kaasuva haiguse korral. Neid näitajaid ühendab veel üks asi. Kõik need olid juba 2017. aastal kas teada või prognoositud,“ ütles ta.

„Aga küsimus õiglusest ulatub märgatavalt kaugemale kui küsimus, kui palju lubab seadus metsadest veel raiuda. See ulatub nende metsaomanikeni, kes on saanud üüratutel pindaladel erinevaid säästliku metsamajanduse väärtusi ja põhimõtteid rikkuda. See ulatub ettevõteteni, kes niimoodi varutud puidule rajasid oma äri ja selle laienemise plaanid. See ulatub suurettevõtete, sealhulgas RMK meeletutele mainekujunduskampaaniatele, millega on tapetud sisulist arutelu ja lahendusi. See ulatub rohesertifikaatide ja nime poolest rohelise äri mudeliteni, mille taustal looduse vaesumine aina süveneb,“ rääkis ta ja lisas, et fakte ei ole võimalik eriti hästi petta. „Ja see ulatub küsimuseni, kas meil on puudu teadmistest või tahtmisest faktidele otsa vaadata. See ulatub riigi ja selle juhtimiseni.“

Ebakindlad metsaandmed

Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor ja kliimaministri teadusnõunik Aveliina Helm ütles, et kliimamuutuste ja elurikkuse kao ohtu meie enda süsteemidele, metsadele ja majandusele ei tohi alahinnata. Tema sõnul on liigiliselt mitmekesised metsad need, mis tagavad vastupidavuse kliimamuutustele. „See, kuhu me liikumas oleme, on hoopis teistsugune Eesti kliima mõttes kui see, kust me tuleme. Ja seetõttu me peame ka kiiresti-kiiresti kohanema ja hästi targasti käituma. Võiks isegi öelda, et – ja teadlased kasutavad seda terminit päris palju – me oleme liikumas kaardistamata territooriumile. Selleks valmisolek saab olla ainult nõnda, kui me liigume sellesse uude tulevikku mitmekesiste süsteemidega,“ ütles Helm.

Helm ütles, et vana põline mets ei ole meie vaenlane ka siis, kui tema süsiniku sidumise võime pisut kahaneb. „Vanad metsad on lisaks süsiniku sidujale ka süsinikulaod ja suured elurikkuse hoidjad. Sellist ristikäiku vanade metsade vastu tuleb kindlasti vältida, nagu me vahepeal siin kuulnud oleme.“