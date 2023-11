Uuring: isiklike autode kasutamine on Euroopas langustrendis

Oliver Wymani analüüsi põhjal tasub isikliku auto omamine ära, kui aastane läbisõit ületab 15 000 kilomeetrit. Väiksema läbisõidu puhul võivad auto omamise kulud ületada jagatud transpordilahenduste kasutamise omi. Ühe kilomeetri läbimise hinna põhjal tehtud võrdlus tugineb Berliini hinnainfole, ent uuringu autorite sõnul kehtivad tulemused pea kõigis Euroopa riikides, sh Eestis.

Alternatiiv isiklikule autole

Raportisse on kaasatud ka Bolti andmeid ning selles prognoositakse, et aastaks 2030 kasvab jagatud transporditeenuste abil sissetuleku teenijate hulk 9 miljonilt 16 miljoni inimeseni.

Raport tõstab esile autode lühirendi head tasuvust ning sama kinnitab ka Bolti Eesti klientide tagasiside – pea 70% Bolti autojagamisteenuse kasutajatest näevad sõiduvahendite jagamist reaalse alternatiivina isiklikele autodele ja üle 80% inimestest, kes olid kavatsenud osta auto, lükkasid uue auto soetamise edasi tänu jagatud teenuste kättesaadavusele.

Bolti asutaja ja tegevjuhi Markus Villigu sõnul on jagatud transpordisektoris palju potentsiaali. „Kümne aasta jooksul on jagatud transporditeenuseid kasutanud miljonid inimesed. Sel ajal oleme näinud, kuidas jagatud transport on saanud osaks laiemast linnatranspordi süsteemist, muutes liikumise lihtsamaks ja aidates vähendada heitkoguseid. Raportist on põnev lugeda, kuidas jagatud transpordi sektori kasvades ja linnadega koostöö edenedes võib isikliku auto kasutamine linnades väheneda koguni kuni 20%,“ ütles Villig.

Dr. Andreas Nienhau, Oliver Wymani konsultant autotööstuse ja liikuvuse valdkonnas, ütles: „Transpordisektor on viimastel aastatel oluliselt muutunud ja autodele kõrvale on tänaseks tekkinud hulk erinevaid transpordiliike. Isiklikud autod on paljudele inimestele endiselt vajalikud sõltuvalt elu- või töökohast, kuid analüüs näitab, et eraauto omamisest loobumine võib just linnades elavate inimeste jaoks tuua märkimisväärset kasu.“

Analüüsist selgub ka, et elektriliste tõuke- ja jalgrataste laialdasem kasutamine on lisaks rahalisele kokkuhoiule kasulik ka linnakeskkonnale – ligi 10% Bolti tõukeratastega tehtud sõitudest on otseselt asendanud autosõite. Seega on tõukerattad asendanud kokku 120 miljonit autokilomeetrit, leevendanud liiklusummikuid ja vähendanud autodega seotud heitkoguseid hinnanguliselt 23 000 tonni CO2e võrra. Oliver Wymani analüütikute hinnangul saaksid Berliini sarnased linnad vähendada isiklike sõiduautode kasutamist kuni 20% soodustades rohkem ühis- ja jagatud transpordi kombineerimist.