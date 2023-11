Vanapaberi ja pakendijäätmete vedu ongi praegu reeglina inimese jaoks tasuta. Võib lisanduda konteineri rent juhul, kui konteiner on maja/ühistu juures. Pakendite puhul on aga inimese panus suurem, kuna konteinerid asuvad enamasti kodudest eemal avalikes kogumiskohtades. Seetõttu tuleb inimestel teha ise lisakulutusi transpordile, et pakendijäätmed ära anda. Seda soovime jäätmereformiga muuta, tuues pakendijäätmete äraandmise võimaluse inimesele lähemale või lausa koduuksele.