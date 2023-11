Kohus leidis, et Keskkonnaamet väljastas metsateatisi ebaseaduslikult

Kohtuprotsess sai alguse 2021. aasta veebruaris, mil EMA vaidlustas Natura 2000 aladel välja antud 6000 metsateatist. Kohtuvaidluse tuumprobleem käsitles küsimust, kas Keskkonnaameti automaatprogrammi väljastatud raieload olid õiguspärased. Nimelt nõuavad Natura 2000 looduskaitsealadel tehtavad raied põhjalikku hindamist, mis teeb kindlaks, kas kaitsealal tegutsemine mõjutaks oluliselt sealset elustikku ja ökosüsteemi.

Tallinna Halduskohus leidis, et „mitte ühestki vaidlustatud metsateatisest sellist kaalutlusõiguse teostamist ei nähtu.“ Kohus märkis, et kõik vaidlusalused metsateatised registreeriti automatiseeritud haldusmenetluses samal päeval, kui need esitati, mis tähendab, et need anti ilma inimese vahelesegamiseta ning selleks väljatöötatud arvutiprogrammi tegevuse tulemusena. Kohtu hinnangul põhineb aga programmi antud luba vaid arvandmetel ning ei võimalda hinnata Natura 2000 alade eripärasid. Sellise programmi väljatöötamine nõuaks kohtu sõnul „tehisintellekti kvaliteedis programmide väljatöötamist ehk tänases ajahetkes veel teostamatut ülesannet.“

EMA esindanud PwC Legal advokaadibüroo vandeadvokaat Indrek Kukk ütles, et kohtuotsus annab selge juhise Keskkonnaametile, et Natura alal ei saa metsaraie luba anda ilma, et mõjud oleksid kohaselt hinnatud. „Loodetavasti toob kohtuotsus muudatuse ka praktikas, sest mõjude hindamisega seotud puudustele on tähelepanu juhitud juba aastaid. Seda nii Keskkonnaorganisatsioonide kui ka Euroopa Komisjoni poolt,“ ütles ta. „Kohtuotsuse jõustumine Ontika vaidluses tähendab, et menetlust tuleb jätkata veel umbes kümnes kohtuasjas, milles on samuti heidetud ette metsaraieks loa andmist ilma nõuetekohast hindamist läbi viimata ning mis olid senini kohtuotsuse ootuses peatatud,“ sõnas Kukk.