Õlitehase ehitus võib jätkuda. Narva-Jõesuu linnavalitsus väljastas uued load

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin ütles ERR-ile, et Enefit on kohtuotsuses välja toodud puudused kõrvaldanud. Ta selgitas, et reedel said nad keskkonnaametilt kooskõlastuse keskkonnamõjude hindamise aruande osas, mille alusel sai linnavalitsus uued ehitudload väljastada. See tähendab, et Enefit Power saab jätkata tehase ehitust käesoleval nädalal. Enefit Poweri juhi Andres Vainola hinnangul käivitub tehase ehitustegevus täies mahus tõenäoliselt jaanuari esimese pooles.