Ohtlikud ained ja asjatud surmad. Ilutulestiku vaatemäng paiskab keskkonda raskmetalle ja plasti

Läinud nädalal kirjutas Delfi, et pea kõik suuremad Eesti linnad on otsustanud tänavu taas aastavahetuse ilutulestiku ära jätta. Erinevate põhjuste seas tõid linnade esindajad välja nii koduloomade heaolu, ukrainlastega arvestamist kui ka keskkonna hoidmist. Inimesed, kes siiski tahavad uut aastat pauguga vastu võtta, peaks samuti arvesse võtma, et ilutulestik mõjutab nii inimese tervist ja elukeskkonda ning puutumata ei jää ka loodus.