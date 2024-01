Riiklik ekspertrühm peab Eestisse tuumajaama ehitamist realistlikuks. Väljakutse on tööliste leidmine

Pildil on Olkiluoto tuumaelektrijaam Soomes, mis avati 1970. aastatel.

Viimased kaks ja pool aastat on riiklik tuumaenergia töörühm analüüsinud, kas Eestil oleks potentsiaali võtta kasutusele tuumaenergia ja mida selleks teha oleks tarvis. Täna avaldatud lõppraportis seisab, et töörühma hinnangul on tuumaenergia kasutuselevõtt Eestis teostatav.