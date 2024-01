Eelmise aasta keskkonnavaenulikuma teoga sai hakkama riigiasutus

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) annab välja lube kuivendusobjektide rajamiseks ja rekonstrueerimiseks ning otsustab, kas seejuures tuleb hinnata mõju loodusele. Üldjuhul PTA keskkonnamõju hindamisi loodust ulatuslikult mõjutavatele kuivendussüsteemide rekonstrueerimisprojektidele ei algata. Sellise toimimise on kohus aga tunnistanud ebaseaduslikuks Vilumäe ning Kõrveveski kohtuasjades. Sellest hoolimata jätkab PTA sama praktikat, jättes kuivendamise keskkonnamõju hindamata.

„Hämmastav ja kurb on näha, et õigusriigis on ühel riigiasutusel võimalik seadusi ja kohtuotsuseid lihtsalt eirata ja jätkata ökosüsteemide kahjustamisega,“ tõdes Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu. „Asjatundlik hindamine on aga hädavajalik, sest praeguse praktika juures selgub kaasnev looduskahju ja selle ruumiline ulatus alles tagantjärele. Samuti puuduvad mehhanismid avaldunud kahju heastamiseks,“ lisas Võhandu.

Sõrve looduskaitseala loomine

2023. aasta keskkonnateoks valis EKO Sõrve looduskaitseala loomise pealinna vahetusse lähedusse. Pärast põhjalikke uuringuid ja pikki arutelusid sündis mullu valitsuse otsus luua Harjumaal Sõrve looduskaitseala Muraste, Vääna ja Sõrve ümbruse looduse kaitseks. Keskkonnateoks valimisega tunnustab EKO kõiki protsessi osapooli: kohalikke kogukondi, Harku valda, kliimaministeeriumi, Vabariigi valitsust ja teisi. Ettepaneku Sõrve looduskaitseala moodustamiseks esitas Harku vald 25. juunil 2006. aastal.

„Keskkonnaühendused soovivad näha, et riik kaitseb loodust just seal, kus suuremad loodusväärtused nagu vanad metsad on veel säilinud. Sõrve kaitseala loomine on hea näide, kuidas kaitsealade võrgustikku Eestis täiendada,“ sõnas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Silvia Lotman.