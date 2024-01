VIDEO | Riiklik ekspert: rahvast kaasatakse tuumaenergia debatti rohkem, kui jaama asukoht on selgunud

30. detsembril avaldas tuumaenergia töörühm raporti, milles järeldas, et teatud tingimusi täites on tuumaenergia kasutuselevõtt Eestis realistlik. Kas see tähendab ühtlasi, et töörühm andis omapoolse heakskiidu tuumajaama rajada sooviva ettevõtte plaanidele ning miks ei ole avalikkust tuumaenergia debatti rohkem kaasatud, selgitas Eesti Päevalehele töörühma koordinaator Reelika Runneli.