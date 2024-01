Lapsevankriga sõiduteel. Lumest umbes linnatänavad sunnivad emasid autode vahele astuma

Pealinna teede lumest puhastamine on teema, mis kütab kirgi igal talvel. Murest ei jää puutumata ka emad, kes kirjeldavad lapsevankriga liiklemise raskusi nagu kõnniteedel parkivad autojuhid ning läbimatud teed, mis sunnivad neid käruga sõidutee peale minema. Linn tunnistab, et olukord on kurb ning soovitab usinalt kasutada linna infotelefoni probleemidest teatamiseks.