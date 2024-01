2021. aastal valmis kaks analüüsi, mis käsitlesid Tallinna piirkonna ühistranspordi tõhustamist. Neist esimeses, Tallinna regiooni liikuvuse mudeldamises, leiti, et pealinna ühistransport on liiga tsentraliseeritud: kõik teed viivad Viru keskusesse või selle ümbrusesse. Samuti seda, et vähe on häid ühendusi, mis ei läbiks kesklinna.